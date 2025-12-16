Simpatico e affettuoso Pippo cerca casa e una famiglia che lo ami davvero

Pippo, un dolce e affettuoso cane di 7 anni, cerca una famiglia che possa donargli amore e attenzioni. Socievole e coccolone, è il compagno ideale per chi desidera un amico fedele e affettuoso. Con il suo carattere simpatico, Pippo merita una seconda possibilità di vivere felice in una casa piena di affetto.

Pippo ha 7 anni, è molto socievole, ama le coccole, è simpatico e affettuoso. Praticamente un cane da non farsi scappare. Si trova al canile rifugio di Francavilla al Mare. I proprietari non lo vogliono più e ora Pippo si ritrova da solo in canile, dove non dovrebbe finire il resto della sua vita.

