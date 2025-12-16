Simone Tiribocchi ancora non dimentica chi lo ha fatto smettere | Si merita un vaffan&#8230;

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Tiribocchi rivela il suo risentimento nei confronti di Giovanni Lopez, l'allenatore che, secondo lui, gli ha fatto prendere la decisione di smettere di giocare. In un'intervista, Tiribocchi esprime con sincerità il suo disappunto e il motivo che lo ha portato a lasciare il calcio professionistico.

Immagine generica

Il risentimento di Simone Tiribocchi verso il suo vecchio allenatore Giovanni Lopez è inestinguibile: "Dopo quello che mi disse ho smesso". Fanpage.it

“LA LAZIO MI MANDÒ VIA, POI SI SCUSÒ! RITIRO? MI CHIAMARONO MELA MARCIA MA…” Simone Tiribocchi a 2PP

Video “LA LAZIO MI MANDÒ VIA, POI SI SCUSÒ! RITIRO? MI CHIAMARONO MELA MARCIA MA…” Simone Tiribocchi a 2PP

simone tiribocchi dimentica haSimone Tiribocchi: «Rifiutai l'Inter per paura. Moratti stravedeva per me, Galliani voleva la mia maglia» - L'ex attaccante Simone Tiribocchi oggi allena in Seconda categoria: «Gli esami mi davano ansia, per questo dissi no all'Inter». corriere.it

simone tiribocchi dimentica haTiribocchi: “Nel calcio giovanile c’è ancora l’agente che porta i soldi per far giocare. E un “vaffa” lo merita…” - Dovevi lavorare al di sopra del 90% delle tue capacità per un tot di tempo. calcioatalanta.it