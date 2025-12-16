Simone Moro condivide il suo recente episodio di salute, raccontando di aver affrontato un attacco cardiaco a 5.000 metri di altitudine. L'alpinista racconta di aver subito un intervento per ripulire un’aorta tappata e rassicura i suoi follower sulla sua condizione di benessere, condividendo aggiornamenti positivi attraverso un post su Instagram.

© Ilgiorno.it - Simone Moro: “Una notte con l’attacco cardiaco a 5mila metri, ma sto bene. Mi hanno ripulito un’aorta tappata”

Milano, 16 dicembre 2025 - Simone Moro sta meglio e assicura tutti, amici e sui ammiratori, con un un post su Instagram. Questioni di giorni e tornerà in Italia dove proseguirà le cure. L’ alpinista di fama mondiale, l’unica persona nella storia ad aver realizzato 4 prime ascensioni invernali assolute su una vetta di 8.000 metri, è ricoverato in ospedale a Katmandu, in Nepal, dopo essersi sentito male venerdì mentre si trovava nella valle del Khumbu per acclimatarsi prima di tentare la salita invernale del Manaslu, l’ottava montagna più alta del mondo, assieme al giovane nepalese Nima Rinji Sherpa e al fotografo polacco Oswald Rodrigo Pereira. Ilgiorno.it

