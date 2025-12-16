Simone Moro | Una notte con l’attacco cardiaco a 5mila metri ma sto bene Mi hanno ripulito un’aorta tappata
Simone Moro condivide il suo recente episodio di salute, raccontando di aver affrontato un attacco cardiaco a 5.000 metri di altitudine. L'alpinista racconta di aver subito un intervento per ripulire un’aorta tappata e rassicura i suoi follower sulla sua condizione di benessere, condividendo aggiornamenti positivi attraverso un post su Instagram.
Milano, 16 dicembre 2025 - Simone Moro sta meglio e assicura tutti, amici e sui ammiratori, con un un post su Instagram. Questioni di giorni e tornerà in Italia dove proseguirà le cure. L’ alpinista di fama mondiale, l’unica persona nella storia ad aver realizzato 4 prime ascensioni invernali assolute su una vetta di 8.000 metri, è ricoverato in ospedale a Katmandu, in Nepal, dopo essersi sentito male venerdì mentre si trovava nella valle del Khumbu per acclimatarsi prima di tentare la salita invernale del Manaslu, l’ottava montagna più alta del mondo, assieme al giovane nepalese Nima Rinji Sherpa e al fotografo polacco Oswald Rodrigo Pereira. Ilgiorno.it
Simone Moro: «Ho avuto un attacco cardiaco, ma sto bene. A breve torno in Italia» - «Sono rimasto tutta la notte a 5mila metri, senza ossigeno, in attesa dell'elicottero», ha raccontato Simone Moro.
