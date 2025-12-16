Simone Moro | ora sto bene

Simone Moro, noto alpinista, rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale di Katmandu dopo un incidente in montagna. In questa intervista, spiega cosa è successo, come è stato curato e conferma di stare bene. Un messaggio di tranquillità e speranza per tutti coloro che lo seguono con affetto.

L'alpinista spiega dall' ospedale a Katmandu, cosa è successo e come è stato curato. Intanto tranquillizza tutti. Moro si trovava nella valle del Khumbu per acclimatarsi prima di tentare la salita invernale del  Manaslu, assieme al giovane nepalese Nima Rinji Sherpa e al fotografo polacco Oswald Rodrigo Pereira. Si è sentito male venerdì a Khare, piccolo villaggio a poco più di 5mila metri di altitudine. Ilgiorno.it

