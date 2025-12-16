Simone Moro, noto alpinista, rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale di Katmandu dopo un incidente in montagna. In questa intervista, spiega cosa è successo, come è stato curato e conferma di stare bene. Un messaggio di tranquillità e speranza per tutti coloro che lo seguono con affetto.

© Ilgiorno.it - Simone Moro: ora sto bene

L'alpinista spiega dall' ospedale a Katmandu, cosa è successo e come è stato curato. Intanto tranquillizza tutti. Moro si trovava nella valle del Khumbu per acclimatarsi prima di tentare la salita invernale del Manaslu, assieme al giovane nepalese Nima Rinji Sherpa e al fotografo polacco Oswald Rodrigo Pereira. Si è sentito male venerdì a Khare, piccolo villaggio a poco più di 5mila metri di altitudine. Ilgiorno.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Entra in chiesa con il motorino durante la messa e sgomma fino allaltare Il video

Video Entra in chiesa con il motorino durante la messa e sgomma fino allaltare Il video Video Entra in chiesa con il motorino durante la messa e sgomma fino allaltare Il video

Simone Moro, malore sull'Himalaya per l'alpinista lombardo: è in ospedale in Nepal - L'alpinista di 58 anni ha avuto un malore dopo avere effettuato l'ascesa e la discesa del Mera Peak. milanotoday.it

Simone Moro in ospedale a Kathmandu dopo malore. Ora sta bene - Dopo essersi sentito male nel villaggio di Khare (5,045 m, in Nepal), sabato 13 dicembre Simone Moro è stato trasportato in elicottero a Kathmandu dove ha ricevuto le prime cure. planetmountain.com

Attimi di apprensione per Simone Moro, alpinista bergamasco di 58 anni e recordman mondiale per il maggior numero di ottomila scalati in inverno. L’atleta è attualmente ricoverato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, dove si trova sotto osservazione per ac - facebook.com facebook

Attimi di apprensione per Simone Moro, alpinista bergamasco di 58 anni e recordman mondiale per il maggior numero di ottomila scalati in inverno. L’atleta è attualmente ricoverato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, dove si trova sotto osservazione per ac x.com