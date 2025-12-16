Simon & the Stars l’oroscopo del 2026 | le previsioni per tutti i segni

Scopri le previsioni di Simon & the Stars per il 2026, un anno di opportunità e trasformazioni. Attraverso le sue previsioni, l'oroscopo ci invita a prendere in mano il nostro destino, evidenziando come il futuro sia plasmabile dalle nostre scelte. Un viaggio tra i segni zodiacali per prepararsi alle sfide e alle novità che ci attenderanno nel nuovo anno.

© Tvzap.it - Simon & the Stars, l'oroscopo del 2026: le previsioni per tutti i segni Simon & the Stars, l'oroscopo del 2026: le previsioni per tutti i segni – Oroscopo 2026. Le strade del futuro (Rizzoli) nasce da un'idea tanto semplice quanto potente: il futuro non è qualcosa che ci aspetta, ma qualcosa che costruiamo. Simon & the Stars lo racconta come un organismo vivo, in continuo divenire, che cresce dentro di noi giorno dopo giorno. Niente profezie rigide o destini scolpiti nella pietra, ma una visione dinamica, fatta di scelte, tentativi e cambiamenti. «Il futuro non è un orizzonte lontano», spiega, «è un percorso che si costruisce passo dopo passo». È una prospettiva che sposta il baricentro: non più l'attesa di un segno dall'alto, ma la responsabilità e la libertà di riconoscere i segnali quando arrivano.

Il nuovo libro di Simon and the Stars guarda al 2026 come a un tempo di nuovi inizi, scelte coraggiose e rivelazioni. Un viaggio tra grandi transiti, Lune che aprono varchi e segni chiamati a ritrovare direzione - facebook.com facebook

