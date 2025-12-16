Sidney la commemorazione delle vittime Terroristi legati all’Isis

A Sydney, si svolge una cerimonia commemorativa per le vittime dell’attacco a Bondi Beach, mentre continuano le indagini sui responsabili. Le autorità hanno confermato che i due terroristi coinvolti avevano giurato fedeltà all’Isis nel 2019, evidenziando il collegamento tra l’attacco e il terrorismo internazionale.

Continuano le indagini, a Sydney, dopo la strage di Bondi Beach. I due terroristi avevano giurato sottomissione all'Isis nel 2019, dice la Polizia.

Metsola ricorda le vittime di Sidney: "A fianco della comunità ebraica" - Questo Parlamento è a fianco della comunità ebraica in Australia e ovunque nel mondo. ansa.it

Tragiche le notizie di diversi morti e tanti feriti, e terribili le immagini che arrivano da Bondi Beach, spiaggia a Sidney in Australia, dove si è verificato un attentato contro la folla durante una festa per la ricorrenza ebraica di Hanukkha. Un giorno di gioia e di fest - facebook.com facebook

La @romaebraica si stringe intorno a #Sidney per il brutale attentato terroristico antisemita subito durante le celebrazioni di #Chanukka x.com

