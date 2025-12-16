Sidney la commemorazione delle vittime Terroristi legati all’Isis
A Sydney, si svolge una cerimonia commemorativa per le vittime dell’attacco a Bondi Beach, mentre continuano le indagini sui responsabili. Le autorità hanno confermato che i due terroristi coinvolti avevano giurato fedeltà all’Isis nel 2019, evidenziando il collegamento tra l’attacco e il terrorismo internazionale.
Continuano le indagini, a Sydney, dopo la strage di Bondi Beach. I due terroristi avevano giurato sottomissione all’Isis nel 2019, dice la Polizia. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. Tv2000.it
Sidney, la commemorazione delle vittime. Terroristi legati allIsis
Sydney, l'omaggio alle vittime della strage a Bondi Beach - Davanti al Bondi Pavilion di Sidney, a pochi passi dall'oceano, cittadini e familiari si sono riuniti per ricordare ... stream24.ilsole24ore.com
Metsola ricorda le vittime di Sidney: "A fianco della comunità ebraica" - Questo Parlamento è a fianco della comunità ebraica in Australia e ovunque nel mondo. ansa.it
Tragiche le notizie di diversi morti e tanti feriti, e terribili le immagini che arrivano da Bondi Beach, spiaggia a Sidney in Australia, dove si è verificato un attentato contro la folla durante una festa per la ricorrenza ebraica di Hanukkha. Un giorno di gioia e di fest - facebook.com facebook
La @romaebraica si stringe intorno a #Sidney per il brutale attentato terroristico antisemita subito durante le celebrazioni di #Chanukka x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.