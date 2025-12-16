Sidney la commemorazione delle vittime Terroristi legati all’Isis

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sydney, si svolge una cerimonia commemorativa per le vittime dell’attacco a Bondi Beach, mentre continuano le indagini sui responsabili. Le autorità hanno confermato che i due terroristi coinvolti avevano giurato fedeltà all’Isis nel 2019, evidenziando il collegamento tra l’attacco e il terrorismo internazionale.

sidney la commemorazione delle vittime terroristi legati all8217isis

© Tv2000.it - Sidney, la commemorazione delle vittime. Terroristi legati all’Isis

Continuano le indagini, a Sydney, dopo la strage di Bondi Beach. I due terroristi avevano giurato sottomissione allIsis nel 2019, dice la Polizia. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. Tv2000.it

Sidney, la commemorazione delle vittime. Terroristi legati allIsis

Video Sidney, la commemorazione delle vittime. Terroristi legati allIsis
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

sidney commemorazione vittime terroristiSydney, l'omaggio alle vittime della strage a Bondi Beach - Davanti al Bondi Pavilion di Sidney, a pochi passi dall'oceano, cittadini e familiari si sono riuniti per ricordare ... stream24.ilsole24ore.com

sidney commemorazione vittime terroristiMetsola ricorda le vittime di Sidney: "A fianco della comunità ebraica" - Questo Parlamento è a fianco della comunità ebraica in Australia e ovunque nel mondo. ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.