Sicilia Contributo di solidarietà | al via i pagamenti per quasi 2500 domande
In Sicilia sono partiti i pagamenti del contributo di solidarietà destinato a circa 2.500 famiglie in difficoltà. Si tratta di un nuovo sostegno economico volto a offrire un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di disagio, rafforzando il supporto sociale nella regione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo sostegno economico per le famiglie siciliane in difficoltà. Arriva un aiuto concreto per 2.477 nuclei familiari siciliani con redditi particolarmente bassi, che potranno affrontare con maggiore tranquillità le spese quotidiane. Irfis FinSicilia ha avviato da oggi l’erogazione di circa 10 milioni di euro, destinati ad ampliare il fondo del “contributo di solidarietà”, una misura voluta dal governo regionale per sostenere i cittadini in condizioni economiche fragili. Le risorse stanziate dalla Regione. I fondi messi a disposizione derivano da un emendamento presentato dal presidente della Regione Renato Schifani all’interno della manovra correttiva approvata nel mese di ottobre. Dayitalianews.com
Sicilia, dalla giunta via libera al decreto attuativo sul credito al consumo - Un contributo a fondo perduto pari al 70 per cento degli interessi che i consumatori dovranno versare in seguito alla stipula di un contratto di finanziamento. ilsole24ore.com
Contributo di 5 mila euro per le famiglie fragili in Sicilia, è online la graduatoria: chi ne ha diritto - Pubblicata la graduatoria provvisoria per il contributo di solidarietà di Regione Sicilia per le famiglie più fragili. corriere.it
Nella Giornata Mondiale della Montagna un contributo di Mario Cuppuleri (Presidente associazione Sikania Trek) ai monti Siciliani. Vi ricordiamo l'escursione di questa domenica Busambra Vetta. Buona lettura. * Rifugi più alti di Sicilia. Dormire e mangiar - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.