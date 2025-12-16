siae sciopero e cancelli bloccati a cologno monzese per gli stipendi arretrati

A Cologno Monzese, i cancelli della Siae sono stati bloccati in segno di protesta per gli stipendi arretrati. Dopo il pagamento di giugno e settembre, i dipendenti attendono ancora i salari di luglio, agosto, ottobre, novembre e la tredicesima, generando tensione e mobilitazioni.

Cologno Monzese, 16 dicembre 2025 - Per ora arriva lo stipendio di giugno, il mese scorso era stato pagato anche settembre: mancano ancora i pagamenti di luglio, agosto, ottobre, novembre e della tredicesima. I lavoratori di Sm Optics e Siae Microelettronica tornano in piazza con due giorni di sciopero, mercoledì 17 dicembre, e giovedì 18, con il blocco dei cancelli dell’azienda. Nessuna luce in fondo al tunnel e per operai e impiegati si prospetta un Natale nero, triste e di protesta. Presidio lavoratori Siae Cologno - 09 Dicembre 2025 - foto spfansa La nota della Fiom. « A seguito dell’incontro svoltosi oggi durante il presidio, nel quale ci è stato prospettato il solo pagamento della mensilità di giugno, senza null’altro aggiungere rispetto alle aspettative dei lavoratori, ritenendo assolutamente intollerabile il prosieguo di questa situazione di incertezza, come Rsu di Siae Microelettronica e di Sm Optics e come Fiom Cgil di Milano abbiamo proclamato due giorni di sciopero – spiega Giorgio Pontarollo della Fiom –. Ilgiorno.it

