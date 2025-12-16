Si trova fuori casa mentre è agli arresti domiciliare | stanato dalla Polizia

Un episodio di evasione ha portato all'arresto di un uomo da parte della Polizia di Ravenna. Gli agenti della Volante, durante un controllo, lo hanno trovato fuori casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo è stato immediatamente fermato e trasferito in commissariato, in attesa delle procedure legali.

Gli agenti della Volante della Polizia di Ravenna hanno arrestato lunedì un uomo con l'accusa di evasione. I poliziotti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche al rispetto delle misure restrittive disposte dalla magistratura. Durante tali attività, i.

