Si trova fuori casa mentre è agli arresti domiciliare | stanato dalla Polizia

Un uomo agli arresti domiciliari è stato scoperto fuori casa dalla Polizia di Ravenna, che ha proceduto al suo arresto per evasione. L'episodio si è verificato lunedì, mettendo in evidenza le attività di controllo e vigilanza delle forze dell'ordine nella città.

