Si trova fuori casa mentre è agli arresti domiciliare | stanato dalla Polizia
Un uomo agli arresti domiciliari è stato scoperto fuori casa dalla Polizia di Ravenna, che ha proceduto al suo arresto per evasione. L'episodio si è verificato lunedì, mettendo in evidenza le attività di controllo e vigilanza delle forze dell'ordine nella città.
Gli agenti della Volante della Polizia di Ravenna hanno arrestato lunedì un uomo con l'accusa di evasione. I poliziotti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche al rispetto delle misure restrittive disposte dalla magistratura. Durante tali attività, i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
