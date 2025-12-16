Sì sì sono eh… Garlasco spunta l’audio segreto tra Alberto Stasi e l’ex avvocato

L'articolo esplora le nuove rivelazioni audio legate al caso di Garlasco, in particolare i colloqui tra Alberto Stasi e il suo ex avvocato. Un approfondimento che riaccende le discussioni e i dubbi ancora presenti, mantenendo vivo l'interesse su una delle vicende giudiziarie più complesse e discusse degli ultimi anni in Italia.

Il caso di Garlasco continua a essere una ferita aperta nella cronaca giudiziaria italiana, un intreccio di sentenze definitive, dubbi mai sopiti e dettagli temporali che, a distanza di anni, tornano ciclicamente al centro del dibattito pubblico. L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, ha segnato una generazione di cronisti e spettatori, portando alla condanna definitiva di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima. Eppure, nonostante il verdetto irrevocabile, il racconto di quei minuti concitati, delle telefonate, degli spostamenti e delle decisioni prese subito dopo il ritrovamento del corpo, resta uno dei nodi più discussi e controversi dell'intera vicenda, capace ancora oggi di riaccendere l'attenzione mediatica e di dividere l'opinione pubblica.