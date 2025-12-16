Si sente male in auto 74enne muore davanti a una farmacia

Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua auto a Fiume Veneto, davanti a una farmacia. La vittima, Aldo Boato di San Vito al Tagliamento, si era sentito male prima di perdere la vita. L’intera comunità si è stretta intorno alla tragica perdita.

È stato trovato a Fiume Veneto il corpo senza vita di un uomo all'interno di un'automobile. Si tratta di Aldo Boato, 74enne residente a San Vito al Tagliamento. La morte, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre in piazza Bagellardo, potrebbe essere dovuta a cause naturali.

