Si sbloccano 15 milioni per la riqualificazione di San Pio la Lega | Ringraziamo Salvini
È stato annunciato lo sblocco di 15 milioni di euro destinati alla riqualificazione del quartiere San Pio nel Municipio 5 di Bari. Il progetto, già avviato dal Comune, riceve ora un importante supporto finanziario, che garantirà il proseguimento delle opere di riqualificazione e miglioramento della zona.
Il Pinqua di San Pio, ovvero il progetto di riqualificazione del quartiere del Municipio 5 di Bari i cui lavori sono stati già avviati dal Comune, non resterà senza soldi. E' stata infatti riassegnata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la somma di 15 milioni da finanziamenti Pnrr. Baritoday.it
