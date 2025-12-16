Si sbloccano 15 milioni per la riqualificazione di San Pio la Lega | Ringraziamo Salvini

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato lo sblocco di 15 milioni di euro destinati alla riqualificazione del quartiere San Pio nel Municipio 5 di Bari. Il progetto, già avviato dal Comune, riceve ora un importante supporto finanziario, che garantirà il proseguimento delle opere di riqualificazione e miglioramento della zona.

Immagine generica

Il Pinqua di San Pio, ovvero il progetto di riqualificazione del quartiere del Municipio 5 di Bari i cui lavori sono stati già avviati dal Comune, non resterà senza soldi. E' stata infatti riassegnata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la somma di 15 milioni da finanziamenti Pnrr. Baritoday.it

Chieti. Presentato il progetto di riqualificazione del centro

Video Chieti. Presentato il progetto di riqualificazione del centro
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Galleria Nazionale d'Arte moderna e contemporanea, stanziati 15 milioni per la riqualificazione - Il ministero della cultura investe oltre 15 milioni di euro per la riqualificazione dell’Ala Cosenza della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea a Roma (Gnamc), rimasta incompiuta per ... roma.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.