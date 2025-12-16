Si ripete il miracolo di San Gennaro | il sangue si è sciolto

A Napoli si è ripetuto il celebre miracolo di San Gennaro, con il sangue del santo che si è sciolto come da tradizione. La notizia ha suscitato grande emozione tra i cittadini, rafforzando il legame profondo con il loro patrono e mantenendo viva una delle tradizioni più antiche e sentite della città.

Grande gioia a Napoli, dove questa mattina si è ripetuto il miracolo di San Gennaro, amato patrono della città. Dopo l'apertura della Cappella del tesoro di San Gennaro all'interno del Duomo, l'esposizione delle reliquie sull'altare maggiore, e le preghiere accompagnate da invocazioni al Santo, è avvenuto il fenomeno tanto atteso. ll sangue del santo martire, conservato in ampolle di vetro, è infatti passato dallo stato solido allo stato liquido. Stando a quanto riferito, è stato monsignor Vincenzo De Gregorio ad aprire la cassaforte in cui sono custodite le ampolle. A quanto pare il sangue era già parzialmente sciolto. Ilgiornale.it

