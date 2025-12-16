Si ribalta col trattore e resta schiacciato | 76enne trasportato al San Pio

Un incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Campoli del Monte Taburno, coinvolgendo un trattore ribaltato. Un uomo di 76 anni è rimasto schiacciato ed è stato prontamente trasportato al San Pio per le cure necessarie. L'episodio mette in evidenza i rischi legati alle attività agricole nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Campoli del Monte Taburno. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 76 anni, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato con il trattore che stava guidando, rimanendo schiacciato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Cautano e i militari della Compagnia di Montesarchio, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo, che al momento dei soccorsi è risultato cosciente. Anteprima24.it

