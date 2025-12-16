Si intensificano le pressioni di Mosca | Italia vista come anello debole dell’Ue

Le recenti dichiarazioni e azioni di Mosca evidenziano un aumento delle pressioni sull’Italia, considerata un punto debole all’interno dell’Unione Europea. La nota dell’ambasciata russa, che auspica una cessione del gruppo Gedi per riequilibrare l’informazione, alimenta le tensioni e solleva interrogativi sulla stabilità delle relazioni tra Roma e Mosca.

© Ildifforme.it - Si intensificano le pressioni di Mosca: Italia vista come anello debole dell’Ue Ieri la nota irrituale dell’ambasciata russa con l’auspicio che la cessione del gruppo Gedi porti a un riequilibrio nell’ informazione. Oggi, per la prima volta dall’inizio della guerra contro l’Ucraina, Mosca ha elogiato apertamente le dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini, unico caso fra i governi dell’Unione europea. Mosca (e Washington) ha individuato nell’Italia l’anello debole dell’Unione europea e tentano attraverso il nostro Paese di rompere l’unità del Becchio continente sull’Ucraina. Ildifforme.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Esercitazioni militari statunitensi Video Esercitazioni militari statunitensi Video Esercitazioni militari statunitensi LA RASSEGNA STAMPA DI VENERDÌ 12 DICEMBRE 2025 Trump firma l'ordine per limitare le leggi statali sull'IA mentre l'Indiana sfida la sua richiesta di redistribuzione e gli Stati Uniti intensificano la pressione sul Venezuela - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.