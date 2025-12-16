Si intensificano le pressioni di Mosca | Italia vista come anello debole dell’Ue

Le recenti dichiarazioni e azioni di Mosca evidenziano un aumento delle pressioni sull’Italia, considerata un punto debole all’interno dell’Unione Europea. La nota dell’ambasciata russa, che auspica una cessione del gruppo Gedi per riequilibrare l’informazione, alimenta le tensioni e solleva interrogativi sulla stabilità delle relazioni tra Roma e Mosca.

Ieri la nota irrituale dell’ambasciata russa con l’auspicio che la cessione del gruppo Gedi porti a un riequilibrio nell’ informazione. Oggi, per la prima volta dall’inizio della guerra contro l’Ucraina, Mosca ha elogiato apertamente le dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini, unico caso fra i governi dell’Unione europea. Mosca (e Washington) ha individuato nell’Italia l’anello debole dell’Unione europea e tentano attraverso il nostro Paese di rompere l’unità del Becchio continente sull’Ucraina. Ildifforme.it

