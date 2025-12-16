Si finge tenente dell' Arma ma il rivale è un vero finanziere

Un uomo di 54 anni, residente nella Saccisica, è stato denunciato dai carabinieri di Piove di Sacco per aver falsamente dichiarato di essere un tenente dell'Arma, causando minacce, danni e usurpazione di una funzione pubblica. L’indagine ha portato alla scoperta della sua reale identità, un finanziere con precedenti penali.

I carabinieri della stazione di Piove di Sacco hanno denunciato in stato di libertà un 54enne, residente nella Saccisica, già noto alle forze dell'ordine, poiché ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata, danneggiamento e usurpazione di una pubblica funzione. La vicenda si è.

