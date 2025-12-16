Il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro si è ripetuto, confermando una tradizione secolare. L’annuncio è stato dato questa mattina alle 9 da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, mantenendo vivo il carattere miracoloso di questo evento.

© Anteprima24.it - Si è ripetutio il ‘prodigio’ della liquefazione del sangue di San Gennaro

Tempo di lettura: 2 minuti Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L’annuncio è stato dato da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, alle ore 9.13. L’avvento del prodigo è stato accolto dall’applauso dei fedeli, ma anche dei turisti, raccolti nella Cappella. Il sangue era ‘semi sciolto’ quando l’ampolla è stata prelevata dalla teca. Quello del 16 dicembre è il terzo ‘miracolo’ dell’anno e celebra l’evento del 16 dicembre 1631 quando San Gennaro accolse le preghiere della popolazione e salvo’ Napoli dall’eruzione del Vesuvio che la minacciava. Anteprima24.it