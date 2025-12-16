Si è ripetutio il ‘prodigio’ della liquefazione del sangue di San Gennaro

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro si è ripetuto, confermando una tradizione secolare. L’annuncio è stato dato questa mattina alle 9 da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, mantenendo vivo il carattere miracoloso di questo evento.

si 232 ripetutio il 8216prodigio8217 della liquefazione del sangue di san gennaro

© Anteprima24.it - Si è ripetutio il ‘prodigio’ della liquefazione del sangue di San Gennaro

Tempo di lettura: 2 minuti Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L’annuncio è stato dato da monsignor Vincenzo De   Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, alle ore 9.13. L’avvento del prodigo è stato accolto dall’applauso dei fedeli, ma anche dei turisti, raccolti nella Cappella.    Il sangue era ‘semi sciolto’ quando l’ampolla è stata prelevata dalla teca. Quello del 16 dicembre è il terzo ‘miracolo’ dell’anno e celebra l’evento del 16 dicembre 1631 quando San Gennaro accolse le preghiere della popolazione e salvo’ Napoli dall’eruzione del Vesuvio che la minacciava. Anteprima24.it