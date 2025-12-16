Si combatteva qui! Italia 1943-1945
(Palazzo Moriggia Museo del Risorgimento, 13 novembre–15 febbraio 2026) Il reportage fotografico di Alessio Franconi accompagna il pubblico nei luoghi dei combattimenti della Seconda guerra mondiale, dall’Italia del sud fino a Marzabotto e Sant’Anna di Stazzema. Un viaggio nella memoria che diventa riflessione sul valore della pace. Ilgiorno.it
Cinegiornale 1940-1945. L'Italia nella Seconda Guerra Mondiale | DOC ITA
La storia di “Radio Bari“ e la nostra Liberazione - 1945)” l’incontro organizzato per domani alle ore 17 nella sala consigliare della Provincia (via Gramsci, 4), ... ilrestodelcarlino.it
Addio al cantautore genovese Sandro Giacobbe, la sua indimenticabile “Signora mia” conquistò l’Italia Si è spento nella sua casa all'età di 75 anni, da anni combatteva contro un tumore - facebook.com facebook