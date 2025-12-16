Si arrampica sulla finestra di casa e precipita nel vuoto grave 45enne

Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione a Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo, nella giornata di domenica 14 dicembre. L'incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per le indagini.

Un uomo di 45 anni è precipitato dalla finestra di casa, riportando gravi ferite. È successo nella giornata di domenica 14 dicembre a Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe arrampicato sulla finestra della propria abitazione, per motivi ancora.