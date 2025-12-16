Shock in Italia bus impazzito sfonda una vetrina in pieno centro | terrore
Un episodio inquietante si è verificato in Italia, quando un autobus impazzito ha sfondato una vetrina nel cuore di una zona molto trafficata. L'incidente ha suscitato paura e sconcerto tra i passanti, interrompendo il tranquillo ritmo del tardo pomeriggio in una delle vie più affollate e decorate della città.
Il ritmo calmo del tardo pomeriggio, in una delle vie più frequentate e addobbate della città, fu squarciato da un suono assordante. Il rumore metallico, uno stridio prolungato seguito da un fragore di vetri infranti, gelò il sangue nelle vene dei passanti. L’aria, carica dell’eccitazione pre-natalizia, si riempì istantaneamente di fumo, polvere e dell’odore acre della gomma bruciata. Un mezzo pesante, che fino a un attimo prima seguiva la sua ordinaria rotta, aveva improvvisamente perso il controllo, trasformandosi in una forza distruttrice che non aveva lasciato scampo. La sua corsa si era interrotta in modo spettacolare e violento, conficcandosi in modo innaturale contro una struttura che doveva essere un rifugio sicuro per gli acquisti festivi. Thesocialpost.it
Sala Consilina, Terminal Bus ecco il video shock del pullman impazzito
PREZZO SHOCK 5.99 5.99 5.99 CARDIGAN TOP QUALITY 376 059 1652 SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.