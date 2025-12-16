Shih-Ching Tsou storie di donne nella notte di Taipei

Shih-Ching Tsou ci guida tra le vie notturne di Taipei, esplorando le vite di donne che vivono e raccontano le proprie storie in un contesto urbano vibrante e complesso. Attraverso narrazioni intime e profonde, l’autrice svela realtà spesso invisibili, offrendo uno sguardo autentico sulla quotidianità di queste donne.

I mezzi che usiamo per raccontare una storia non sono importanti. Anzi, forse è proprio quando abbiamo meno che riusciamo a dare il meglio, ad arrivare davvero al cuore di . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

La Mia Famiglia A Taipei - Trailer del film di Shih-Ching Tsou prodotto da Sean Baker

La regista Shih-Ching Tsou presenta a Bologna La mia famiglia a Taipei - Ching Tsou e la giovane attrice Nina Ye saranno al Pop Up Cinema Jolly 4K di Bologna domani, 12 dicembre alle 21, per presentare l'anteprima di La mia famiglia a Taipei (Left- ansa.it

La mia famiglia a Taipei, la recensione del film di Shih-Ching Tsou - Ching Tsou è delicata e attenta ai dettagli, capace di restituire un ritratto vivido e autentico della vita quotidiana a Taipei. tvserial.it