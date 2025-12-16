Sharon Verzeni il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare Una vita spezzat per un capriccio
Il pm di Bergamo, Emanuele Marchisio, ha richiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto a Terno d’Isola nel luglio 2024. L’accusa sottolinea la brutalità dell’atto, definendo il delitto come una vita spezzata “per un capriccio”.
Milano, 16 dicembre 2025 – Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l' ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l’ omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Terno d'Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Moussa Sangare non cercava una vittima precisa ma il momento. Ha pianificato l’atto di togliere la vita: allarme sociale sottovalutato. Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione. e Ma soprattutto a pesare è la “gigantesca aggravante dei futili motivi”, come l’ha definita nel corso della sua requisitoria nel processo in corso a Bergamo. Ilgiorno.it
Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare. “Una vita spezzata per un capriccio” - Bergamo, durissima la requisitoria del pm nei confronti di Moussa Sangare: “Gigantesca l'aggravante dei futili motivi” ... ilgiorno.it
Omicidio Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare - Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto di condannare all'ergastolo Moussa Sangare, il 31enne accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne ... lapresse.it
Omicidio Sharon Verzeni, processo alle battute finali. Uccisa nel Bergamasco senza motivo, attesa la richiesta del pm #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.