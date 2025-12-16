Il pm di Bergamo, Emanuele Marchisio, ha richiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto a Terno d’Isola nel luglio 2024. L’accusa sottolinea la brutalità dell’atto, definendo il delitto come una vita spezzata “per un capriccio”.

© Ilgiorno.it - Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare. “Una vita spezzat per un capriccio”

Milano, 16 dicembre 2025 – Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto l' ergastolo per Moussa Sangare, il trentenne imputato per l’ omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate in via Castegnate a Terno d'Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Moussa Sangare non cercava una vittima precisa ma il momento. Ha pianificato l’atto di togliere la vita: allarme sociale sottovalutato. Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione. e Ma soprattutto a pesare è la “gigantesca aggravante dei futili motivi”, come l’ha definita nel corso della sua requisitoria nel processo in corso a Bergamo. Ilgiorno.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare. “Una vita spezzata per un capriccio” - Bergamo, durissima la requisitoria del pm nei confronti di Moussa Sangare: “Gigantesca l'aggravante dei futili motivi” ... ilgiorno.it