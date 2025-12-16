Sharon Verzeni accoltellata a morte durante una passeggiata chiesto l' ergastolo per Sangare | Uccise per noia e provò piacere

Durante la requisitoria durata oltre tre ore, il pubblico ministero Emanuele Marchisio ha chiesto l’ergastolo per Moussa Sangare, accusato di aver ucciso Sharon Verzeni a coltellate mentre passeggiava. L’episodio, avvenuto nella notte del 30 luglio 2024 in via Castegnate, ha sconvolto la comunità, sollevando interrogativi sulle motivazioni e sulla gravità del gesto.

