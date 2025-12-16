Shahin torna libero e esprime la sua gioia, auspicando di proseguire il suo impegno per la pace e l'integrazione. Riconoscendo le sfide lungo il percorso, desidera continuare a promuovere valori di convivenza, fede e dialogo, portando avanti il progetto di inclusione avviato a Torino tanti anni fa.

© Ilgiornale.it - Shahin torna libero ed esulta: "Spero di poter continuare il mio lavoro di pace e integrazione"

"So che questa è solo una prima tappa e che il percorso sarà lungo e tortuoso. Ma mi auguro che vicino alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno lottato per la mia 'liberazionè potrò continuare a portare avanti a Torino quel progetto di integrazione e di inclusione, di condivisione di valori positivi e di vita pacifica, di fede e di dialogo intrapreso tanti anni fa". E' il messaggio - diffuso tramite i suoi legali - da Mohamed Shahin, l'imam tornato ieri in libertà dopo un periodo di trattenimento nel Cpr di Caltanissetta a seguito di un provvedimento di espulsione del ministero dell'interno. Ilgiornale.it

