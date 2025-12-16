Shahin esulta | Spero di poter continuare il mio lavoro di pace e integrazione

Shahin esprime entusiasmo e speranza nel proseguire il suo impegno per la pace e l'integrazione. Riconoscendo le difficoltà del percorso, desidera continuare a promuovere valori di inclusione, dialogo e convivenza a Torino, facendo tesoro dell’esperienza e del sostegno di chi ha contribuito alla sua liberazione.

"So che questa è solo una prima tappa e che il percorso sarà lungo e tortuoso. Ma mi auguro che vicino alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno lottato per la mia liberazione potrò continuare a portare avanti a Torino quel progetto di integrazione e di inclusione, di condivisione di valori positivi e di vita pacifica, di fede e di dialogo intrapreso tanti anni fa". A dirlo, attraverso i suoi legali, è Mohamed Shahin, l'imam tornato ieri in libertà dopo un periodo di trattenimento nel Cpr di Caltanissetta a seguito di un provvedimento di espulsione del ministero dell'interno. "Sento il bisogno primario - è l'esordio del messaggio - di ringraziare la mia famiglia, che è stata la mia roccia e la mia forza in ogni singolo momento. Ilgiornale.it

