Shahin esulta | Spero di poter continuare il mio lavoro di pace e integrazione
Shahin esprime entusiasmo e speranza nel proseguire il suo impegno per la pace e l'integrazione. Riconoscendo le difficoltà del percorso, desidera continuare a promuovere valori di inclusione, dialogo e convivenza a Torino, facendo tesoro dell’esperienza e del sostegno di chi ha contribuito alla sua liberazione.
"So che questa è solo una prima tappa e che il percorso sarà lungo e tortuoso. Ma mi auguro che vicino alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno lottato per la mia liberazione potrò continuare a portare avanti a Torino quel progetto di integrazione e di inclusione, di condivisione di valori positivi e di vita pacifica, di fede e di dialogo intrapreso tanti anni fa". A dirlo, attraverso i suoi legali, è Mohamed Shahin, l'imam tornato ieri in libertà dopo un periodo di trattenimento nel Cpr di Caltanissetta a seguito di un provvedimento di espulsione del ministero dell'interno. "Sento il bisogno primario - è l'esordio del messaggio - di ringraziare la mia famiglia, che è stata la mia roccia e la mia forza in ogni singolo momento. Ilgiornale.it
La CGIL esulta per la liberazione dell’imam Mohamed Shahin. E qui nasce la domanda, semplice e inevitabile: che vantaggio ne traggono i lavoratori Il sindacato guidato da Maurizio Landini parla di “vittoria per lo Stato di diritto” e precisa che Shahin è libero - facebook.com facebook
Il caso dell’imam #shahin, ora è libero e non sarà espulso; i giudici accolgono il ricorso: “Nessun pericolo”. Le reazioni della politica, Ilaria Salis (Avs): “Sconfitto Piantedosi” x.com
