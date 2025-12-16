Quattro stranieri coinvolti in un’indagine sull’autolavaggio, accusati di essere stati sfruttati. L’imprenditore pakistano, indagato, si trovava in aula seduto accanto al suo difensore, mentre i presunti dipendenti ascoltavano le accuse. La vicenda mette in luce le dinamiche di sfruttamento e le questioni legate alla condizione dei lavoratori stranieri nel settore.

© Lanazione.it - Sfruttati nell’autolavaggio . Il racconto dei quattro stranieri

L’imprenditore pakistano indagato seduto accanto al difensore mentre in aula si susseguivano i suoi quattro presunti dipendenti, tutti stranieri. Che l’uomo avrebbe sfruttato, secondo la guardia di finanza e i carabinieri, tanto che nell’agosto scorso gli avevano sequestrato preventivo 40mila euro finalizzati alla confisca per il reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita, queste le accuse per cui l’imprenditore è indagato. Al centro l’attività di un autolavaggio a Torrita di Siena. Ieri mattina si è svolto l’incidente probatorio davanti al gip Andrea Grandinetti ritenuto necessario per cristallizzare il racconto dei quattro cittadini stranieri che sarebbero stati impiegati per pochi spicci. Lanazione.it

Sfruttati nell’autolavaggio . Il racconto dei quattro stranieri - Raccolte le testimonianze dei presunti dipendenti a cui avrebbe dato un euro all’ora . lanazione.it