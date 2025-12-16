Sfruttati nell’autolavaggio Il racconto dei quattro stranieri
Quattro stranieri coinvolti in un’indagine sull’autolavaggio, accusati di essere stati sfruttati. L’imprenditore pakistano, indagato, si trovava in aula seduto accanto al suo difensore, mentre i presunti dipendenti ascoltavano le accuse. La vicenda mette in luce le dinamiche di sfruttamento e le questioni legate alla condizione dei lavoratori stranieri nel settore.
L’imprenditore pakistano indagato seduto accanto al difensore mentre in aula si susseguivano i suoi quattro presunti dipendenti, tutti stranieri. Che l’uomo avrebbe sfruttato, secondo la guardia di finanza e i carabinieri, tanto che nell’agosto scorso gli avevano sequestrato preventivo 40mila euro finalizzati alla confisca per il reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita, queste le accuse per cui l’imprenditore è indagato. Al centro l’attività di un autolavaggio a Torrita di Siena. Ieri mattina si è svolto l’incidente probatorio davanti al gip Andrea Grandinetti ritenuto necessario per cristallizzare il racconto dei quattro cittadini stranieri che sarebbero stati impiegati per pochi spicci. Lanazione.it
