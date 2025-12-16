Sfida al governo libero l' imam Il Viminale | l' espulsione procede

L'imam Mohamed Shahin, precedentemente detenuto, è stato rilasciato grazie a una decisione della Corte d'Appello di Torino. Il Viminale conferma che l'espulsione dell'imam prosegue, nonostante il regalo di Natale giudiziario abbia suscitato reazioni contrastanti tra le diverse fazioni politiche e associative.

© Ilgiornale.it - Sfida al governo, libero l'imam. Il Viminale: l'espulsione procede Regalo di Natale dei giudici all'imam di Torino, Mohamed Shahin. Grazie alla Corte d'Appello di Torino è tornato in libertà facendo esultare pro Pal, mezza sinistra a cominciare da quella estrema, l'Anpi e associazioni varie amiche dell'Islam a casa nostra. Non solo: l'espulsione chiesta dal ministro dell'Interno per il "messaggero di un'ideologia fondamentalista ed antisemita" non sarebbe più esecutiva, per ora. In realtà fonti del Viminale fanno sapere che si andrà avanti con il ricorso in Cassazione per ottenere il rimpatrio in Egitto. Secondo il ministero dell'Interno l'imam "si è reso responsabile di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, attuale e grave per la sicurezza dello Stato", ma i giudici hanno fatto spallucce accogliendo il ricorso dei legali. Ilgiornale.it DEL DEBBIO DEMOLISCE CONTE Sfida al governo, libero l'imam. Il Viminale: l'espulsione procede - I rapporti del religioso con Musa Cerantonio, il predicatore filo Isis di origini italiane ... msn.com

L’imam di Torino è tornato libero (e al Governo la cosa non è affatto piaciuta) - La Corte d’Appello ha disposto lo stop del trattenimento nel Cpr di Caltanissetta: la misura di Piantedosi arrivò dopo la frase giustificava il 7 ... avvenire.it

Il presidente M5s rispolvera il vocabolario del governo gialloverde, ma il pubblico della kermesse meloniana preferisce l’originale. A trasformare l’intervista con lui in una sfida, l’applauditissimo direttore del Giornale - facebook.com facebook

#GiorgiaMeloni dal palco di #Atreju attacca i “nemici” e difende l’operato del suo governo. La sfida è a distanza. Da una parte la presidente del Consiglio in veste di leader di Fratelli d’Italia ad Atreju, dall’altra la segretaria del Pd #EllySchlein, grande assente t x.com