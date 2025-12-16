Settanta presepi sparsi nel borgo di Montalbano

A Montalbano di Zocca, il borgo si anima con settanta presepi distribuiti tra i suggestivi vicoli, creando un percorso dedicato ai Re Magi. La stella cometa torna a guidare i visitatori, offrendo un affascinante itinerario tra tradizione e spiritualità, che si snoda dalla piazzetta fino alla chiesetta settecentesca.

© Ilrestodelcarlino.it - Settanta presepi sparsi nel borgo di Montalbano A Montalbano di Zocca la stella cometa torna a guidare il cammino dei visitatori lungo il percorso dedicato ai Re Magi, tra i suggestivi vicoli che dalla piazzetta del borgo conducono alla chiesetta settecentesca. Qui, accanto alla canonica oggi trasformata in locanda e dominata dal campanile seicentesco, si snoda un itinerario unico nel suo genere: oltre settanta presepi, realizzati con creatività dagli abitanti, accolgono chi arriva curiosando tra cortili, muretti e perfino tetti delle abitazioni. Da anni l’antico borgo si è guadagnato l’appellativo di Borgo dei Presepi, un’iniziativa che richiama visitatori anche da lontano. Ilrestodelcarlino.it Borgo presepe napoletano 55x40x40 cm mod 1 con statue Settanta presepi sparsi nel borgo di Montalbano - A Montalbano di Zocca la stella cometa torna a guidare il cammino dei visitatori lungo il percorso dedicato ai Re Magi, tra i suggestivi vicoli che dalla piazzetta del borgo conducono alla chiesetta s ... ilrestodelcarlino.it

Capitale degli abeti e dei presepi. Montemignaio e le sue tradizioni: è un borgo che si veste di magia - Il piccolo borgo del Casentino si conferma capitale dell’albero di Natale e quest’anno anche del Presepe con iniziative che cercheranno di attirare numerosi visitatori. lanazione.it

Tredicesima edizione di PRESEPI IN RIMA a Salaiola Arcidosso Inaugurazione sabato 20 dicembre alle ore 16.00 I presepi resteranno esposti sino al 6 gennaio 2026 "Tra le tante "opere", frutto dell'ingegno e della creatività degli organizzatori, teniamo a seg - facebook.com facebook