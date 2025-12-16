Sesto e Cinisello contro Hannoun | Il prefetto gli vieti le nostre città

Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo chiedono al prefetto di estendere il divieto di rientro a Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, già destinatario di un foglio di via da Milano. I sindaci Di Stefano e Ghilardi si sono appellati alle autorità per evitare che l’uomo possa tornare nelle loro città.

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, e di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, hanno chiesto al questore e al prefetto di estendere anche nei loro comuni il provvedimento di allontanamento per Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, già destinatario di un foglio di via con divieto di rientro nel comune di Milano con l’accusa di istigazione a delinquere. La richiesta dei due primi cittadini arriva dopo le polemiche seguite alla manifestazione dei Pro Pal di sabato, alla quale ha partecipato anche Hannoun, che ha portato il corteo da Sesto San Giovanni a Cinisello Balsamo. Ilgiorno.it

