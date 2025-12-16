Sessanta coppie d’oro Festa a San Giovanni

San Giovanni Valdarno ha celebrato le coppie che hanno raggiunto 50 anni di matrimonio durante una cerimonia a Palazzo d’Arnolfo. Sessanta coppie d’oro sono state omaggiate dall’amministrazione comunale in un evento speciale svoltosi sabato 13 dicembre, riconoscendo così l’importanza di un traguardo così significativo e duraturo.

San Giovanni Valdarno ha celebrato le coppie che hanno raggiunto 50 anni di matrimonio. L’amministratore comunale ha reso omaggio alle coppie che hanno raggiunto lo storico traguardo delle nozze d’oro, in una cerimonia a Palazzo d’Arnolfo che si è tenuto sabato 13 dicembre. La sala consiliare del palazzo ha fatto da cornice a una cerimonia particolarmente sentita dalla comunità sangiovannese. Il Comune di San Giovanni Valdarno ha infatti reso omaggio alle 60 coppie che nel corso dell’anno hanno celebrato i cinquant’anni di matrimonio, un traguardo di grande valore umano e sociale. L’iniziativa, confermata anche quest’anno dopo il successo della precedente edizione, ha visto la partecipazione in presenza di 40 coppie, accolte dal sindaco Valentina Vadi in un clima di sincera partecipazione e condivisione. Lanazione.it

