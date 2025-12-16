Servizi tributari arriva un importante avviso del Comune di Napoli per i cittadini

Il Comune di Napoli ha diffuso un avviso importante ai cittadini riguardo ai servizi tributari. Attualmente, l'accesso alla piattaforma online dedicata a tali servizi non è disponibile. Di seguito i dettagli e le informazioni utili per i cittadini interessati.

Il Comune di Napoli comunica che attualmente non risulta possibile accedere alla piattaforma online dei servizi tributari. I servizi - rende noto Palazzo San Giacomo - saranno riattivati, con il nuovo portale, a partire dal 20 gennaio 2026.Il Comune si scusa con la cittadinanza per il disagio. Napolitoday.it

