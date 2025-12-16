Servizi sociali metropolitani allo studio una nuova Azienda sul modello Social City | sindacati in allerta
A Messina si valuta l’ipotesi di creare una nuova Azienda speciale, ispirata al modello Social City, per gestire i servizi sociali metropolitani. La proposta, ancora in fase di studio, solleva dibattiti tra le istituzioni e i sindacati riguardo alle modalità e ai tempi di attuazione.
Si apre un nuovo capitolo nella gestione dei servizi sociali a Messina. L’ipotesi di estendere alla Città Metropolitana il modello della Messina Social City, attraverso la nascita di una nuova Azienda speciale, accende il confronto politico e sindacale su modalità, tempi e soprattutto sulle. Messinatoday.it
