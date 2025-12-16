servizi e rete commerciale uniti il comune punta sugli hub urbani

Il Comune di Terre del Reno ha avviato un progetto per la candidatura di aree del territorio come hub urbani e di prossimità, puntando a rafforzare i servizi e la rete commerciale. L'iniziativa mira a valorizzare il territorio attraverso un percorso partecipato e strategico, in linea con le disposizioni della legge vigente.

Il Comune di Terre del Reno ha avviato un percorso organico e partecipato per la candidatura di alcune aree del territorio quali hub urbani e di prossimità, come previsto dalla L.R. Emilia-Romagna 122023 dedicata alla qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Il progetto rappresenta una delle principali opportunità di sviluppo territoriale per i prossimi anni e mira a valorizzare sia i centri principali sia le frazioni, rafforzando l’identità economica e sociale dell’intero Comune. Il primo passo necessario per la candidatura degli hub vede la realizzazione da parte di Sipro in collaborazione con Ascom, Cna e Confartigianato, dello studio di fattibilità relativo ad ogni hub, ovvero la fotografia dei territori e l’individuazione del relativo programma di sviluppo. Ilrestodelcarlino.it

