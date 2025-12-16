L'analisi del ruolo del leader in Formula 1 si intreccia con le performance delle scuderie. Mentre John Elkann elogia i pit stop Ferrari, la realtà sul campo evidenzia differenze di velocità tra Leclerc, Hamilton e le altre squadre. In questo scenario, emerge la domanda: quale leadership serve a una squadra per competere ai massimi livelli?

© Sport.quotidiano.net - "Serve un leader per Leclerc e Hamilton"

John Elkann ha un bel da dire che i pit stop delle Rosse sono i più veloci al mondo. Ma poi cosa te ne fai se a Leclerc e Hamilton dai una macchina tre decimi al giro più lenta?. Quo vadis, Ferrari? Stavolta tenta di rispondere un mio vecchio amico: Riccardo Patrese. L’ho visto duellare in pista con Lauda e con Gilles, con Senna e con Prost, con Mansell e Schumacher. Lui è un pezzo di Storia, con la maiuscola. "Onestamente io fatico ad essere ottimista per il 2026 del Cavallino - sospira il veterano veneto –. La Ferrari è reduce da una stagione deludente". Questo è un eufemismo. "Beh, non voglio essere scortese, ci mancherebbe. Sport.quotidiano.net

The Iconic LECLERGHH!!! ???

Serve un leader per Leclerc e Hamilton - La leggenda del Circus, Patrese: "Ferrari, manca un tecnico importante per essere competitivi. msn.com