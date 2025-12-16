Serie A su DAZN | la media stagionale dei primi 15 turni supera i 5,8 milioni di spettatori

La Serie A trasmessa su DAZN registra una crescita significativa: la media stagionale dei primi 15 turni supera i 5,8 milioni di spettatori, con la 15ª giornata che supera i 6,3 milioni. Il match Bologna-Juventus si conferma come il più visto di sempre, contribuendo a un totale di ascolti ai livelli più alti delle ultime stagioni.

La 15ª giornata supera i 6,3 milioni di spettatori, Bologna-Juventus match più visto di sempre e media cumulata ai massimi delle ultime stagioni. Continua a ottenere dati di ascolto in crescita la stagione 2025-25 di Serie A su DAZN: la 15ª giornata, conclusasi ieri con il posticipo, ha registrato oltre 6.3 milioni di spettatori (6.340.400). A livello complessivo, le prime 15 giornate della stagione 2025-26 hanno fatto registrare una media cumulata di 5,8 milioni di spettatori, attualmente la più alta delle ultime stagioni, superando i valori registrati dal 2022-23 a oggi (media cumulata 2022-23: circa 5,6milioni) nonostante il sistema di co-esclusive differente. Digital-news.it

