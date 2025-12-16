Serie A Serie B e Serie C | quanti sono gli appassionati che seguono le leghe italiane?
Le leghe italiane di calcio attirano un numero crescente di appassionati. La Serie A conta circa 25,5 milioni di tifosi, la Serie B ne ha 19,9 milioni, mentre la Serie C registra quotidianamente oltre 110 mila spettatori. Questi dati evidenziano l'importanza e il seguito delle competizioni nazionali nel panorama calcistico italiano.
Se sei curioso di conoscere i numeri, ci sono 25,5 milioni di tifosi per la Serie A, 19,9 milioni per la serie B e la serie C sta registrando delle giornate sopra i 110 mila spettatori. Per quanto riguarda i dati TV, lo streaming della Serie A ha raggiunto è 246,7 milioni di spettatori in .
