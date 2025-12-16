Sentenza ad Avellino | condanne e assoluzioni nel processo per stalking e lesioni

Si è concluso ieri ad Avellino il processo che ha coinvolto tre giovani, con sentenze di condanna e assoluzione relative a reati di stalking e lesioni. La vicenda ha attirato l'attenzione della comunità locale, evidenziando le dinamiche giudiziarie legate a comportamenti illeciti tra minorenni e adulti.

AVELLINO – Si è concluso ieri il processo per stalking e lesioni che ha visto coinvolti tre giovani di Avellino.Il Tribunale ha emesso la sua sentenza, con una condanna per il principale imputato e decisioni divergenti per gli altri due accusati.Il caso riguarda fatti accaduti nel 2024, tra cui.