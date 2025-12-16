Semestre filtro di Medicina Bernini ci ripensa e apre a modifiche | Ma non si torna ai test

La ministra dell'Università Bernini ha incontrato gli studenti per discutere del semestre filtro di Medicina e delle proposte di riforma dell'accesso alla facoltà. Dopo aver inizialmente escluso modifiche, Bernini ha ora aperto a possibili cambiamenti, precisando però che non si tornerà ai test tradizionali. L'incontro ha sollevato diverse opinioni tra gli interessati.

La ministra dell'Università Bernini si è confrontata oggi con gli studenti a proposito del semestre filtro di Medicina, e della riforma dell'accesso alla facoltà. Ha escluso passi indietro, come il ritorno ai test d'ingresso, ma ha manifestato piena disponibilità a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema già dal prossimo anno: si valuta una riduzione dei programmi d'esame, l'estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli. Fanpage.it

La ministra Bernini contestata ad Atreju sui test di medicina dopo il semestre filtro

