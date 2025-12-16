Semestre filtro a Medicina ragazzi ‘illusi e mazziati’ | gli adulti offrono una ben misera immagine di sé

Il semestre filtro per l’accesso a Medicina si è concluso, rivelando le sfide e le delusioni degli studenti. Tra speranze tradite e aspettative disilluse, il percorso diventa simbolo di un sistema che spesso mette in cattiva luce non solo i giovani, ma anche gli adulti coinvolti. Un momento di riflessione sulle dinamiche e le percezioni di questa fase cruciale.

Il semestre filtro per l'accesso a medicina è arrivato alla fine. Ho un figlio di un amico iscritto che mi racconta le sue vicissitudini. Alle lezioni era difficile accedere in quanto gli iscritti erano troppi. Le lezioni si potevano trovare online. Alla fine si trattava di un pro forma visto che i test e le valutazioni non venivano portati avanti, come dovrebbe avvenire normalmente nell'Università, dal professore ma stilati da burocrati al ministero. Il ruolo del professore veniva svilito e la frequenza risultava una opzione non del tutto necessaria. Rimango sempre stupito di fronte al fatto che i politici cerchino di stravolgere la realtà con la propaganda.

Secondo appello del semestre filtro peggio del primo: bocciati, proteste e sospetti di irregolarità. Cosa sta succedendo davvero nei test di Medicina - Quel giorno in cui, dopo settimane di ansia e libri aperti fino a notte, gli studenti avrebbero avuto una possibili ... alphabetcity.it

Serviva davvero il semestre filtro o bastava riadattare e aggiustare i test di ingresso L’introduzione del semestre filtro è stata presentata come una risposta moderna e più equa ai limiti dei test di ingresso tradizionali. Ma ridurre la questione a un problema pur - facebook.com facebook

Ma erano le domande del semestre filtro x.com

