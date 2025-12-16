Semestre filtro a Medicina ragazzi ‘illusi e mazziati’ | gli adulti offrono una ben misera immagine di sé

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il semestre filtro per l’accesso a Medicina si è concluso, rivelando le sfide e le delusioni degli studenti. Tra speranze tradite e aspettative disilluse, il percorso diventa simbolo di un sistema che spesso mette in cattiva luce non solo i giovani, ma anche gli adulti coinvolti. Un momento di riflessione sulle dinamiche e le percezioni di questa fase cruciale.

semestre filtro a medicina ragazzi 8216illusi e mazziati8217 gli adulti offrono una ben misera immagine di s233

© Ilfattoquotidiano.it - Semestre filtro a Medicina, ragazzi ‘illusi e mazziati’: gli adulti offrono una ben misera immagine di sé

Il semestre filtro per l’accesso a medicina è arrivato alla fine. Ho un figlio di un amico iscritto che mi racconta le sue vicissitudini. Alle lezioni era difficile accedere in quanto gli iscritti erano troppi. Le lezioni si potevano trovare online. Alla fine si trattava di un pro forma visto che i test e le valutazioni non venivano portati avanti, come dovrebbe avvenire normalmente nell’Università, dal professore ma stilati da burocrati al ministero. Il ruolo del professore veniva svilito e la frequenza risultava una opzione non del tutto necessaria. Rimango sempre stupito di fronte al fatto che i politici cerchino di stravolgere la realtà con la propaganda. Ilfattoquotidiano.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Università, semestre filtro a Medicina. Gli studenti È una pagliacciata

Video Università, semestre filtro a Medicina. Gli studenti È una pagliacciata

semestre filtro medicina ragazziTest medicina ed esame semestre filtro, graduatorie e recupero crediti: come funzioneranno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Test medicina ed esame semestre filtro, graduatorie e recupero crediti: come funzioneranno ... tg24.sky.it

semestre filtro medicina ragazziSecondo appello del semestre filtro peggio del primo: bocciati, proteste e sospetti di irregolarità. Cosa sta succedendo davvero nei test di Medicina - Quel giorno in cui, dopo settimane di ansia e libri aperti fino a notte, gli studenti avrebbero avuto una possibili ... alphabetcity.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.