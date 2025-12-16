Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nuovi pungenti commenti sull' infortunio di Barbara D' Urso

Durante l'ultima edizione di Ballando con le stelle, gli infortuni dei concorrenti hanno attirato l'attenzione, tra cui quello di Barbara D'Urso. Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno commentato con pungente ironia gli episodi, aggiungendo un ulteriore elemento di discussione allo spettacolo.

Anche questa edizione di Ballando con le stelle è stata segnata dagli infortuni di alcuni dei concorrenti in gara. Stavolta, però, i sospetti sull'effettiva gravità delle situazioni hanno avuto molto più spazio nel dibattito, fino a pochi giorni fa animato dalle correnti di pensiero che.

Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto velenosissimi su Barbara D'Urso: cosa hanno detto durante la pubblicità - Che Selvaggia Lucarelli stia facendo di tutto pur di provocare Barbara D'Urso a Ballando con le stelle è sotto gli occhi di tutti.

