Seltsam | Mia madre non mi ha mai messo su un piedistallo Scusa mamma parla dei nostri errori e del bene che resta TikTok è davvero meritocratico
Seltsam, tra i sei semifinalisti di Sanremo Giovani, ha ottenuto successo grazie al suo brano
Abbiamo incontrato Seltsam, l'artista tra i sei semifinalisti di Sanremo Giovani, che ha conquistato TikTok (e non solo) con il suo brano Scusa mamma. Vanityfair.it
Coez - E yo mamma Audio Ufficiale
Seltsam, chi è concorrente di Sanremo Giovani con “Scusa mamma”/ Ha tentato anche la strada X Factor - Seltsam è uno dei concorrenti in gara nella semifinale di Sanremo Giovani 2025: qual è il vero nome, età, canzone "Scusa mamma" ... ilsussidiario.net
Seltsam, chi è il finalista di Sanremo Giovani 2026/ “Il maestro a scuola mi bullizzava” - Adesso tenterà l’accesso a Sanremo Giovani 2026, la gara tra le Nuove proposte, ricordando i sacrifici ... ilsussidiario.net
Tg2. . A #Sanremogiovani ci sono stati vincitori e vinti. Poi però restano le storie come quella di #Seltsam con la sua canzone già più condivisa sui social che ha dedicato a sua madre - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.