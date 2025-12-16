Sei tu la mia scelta Uomini e Donne Flavio Ubirti sorprende | con chi è uscito dal programma

Nella registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha sorpreso tutti annunciando con chi è uscito dal programma. La puntata, molto attesa dai fan, ha riservato colpi di scena e momenti emozionanti, confermando l'interesse e l'attenzione verso le vicende dei protagonisti del dating show di Canale 5.

Nella giornata del 15 dicembre c’è stata la nuova registrazione di Uomini e Donne, appuntamento sempre molto atteso dai fan del dating show di Canale 5. Una giornata che, fin dalle prime indiscrezioni, si è annunciata densa di avvenimenti e colpi di scena, capaci di alimentare il dibattito tra il pubblico affezionato al programma prodotto e condotto da Maria De Filippi. In studio si respirava un clima particolare, fatto di attese, sguardi e decisioni ormai mature dopo mesi di frequentazioni e confronti serrati. Il momento più atteso è arrivato quando il tronista Flavio ha preso la parola per mettere un punto definitivo al suo percorso. Caffeinamagazine.it

Uomini e Donne: Flavio ha fatto la sua scelta e la risposta è stata un sì. Dopo un percorso fatto di conoscenze, confronti ed emozioni in studio, il tronista ha deciso di uscire dal programma insieme a Nicole, 27 anni, di Milano, scegliendo di continuare la l - facebook.com facebook

La scelta di #FlavioUbirti a #UominieDonne Il tronista ha scelto di conoscere al di là delle telecamere Nicole Belloni nella registrazione di lunedì 15 dicembre x.com