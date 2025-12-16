Sei pedoni investiti in meno di due ore sulle strade genovesi
Nella mattinata del 16 dicembre, tra le 6.30 e le 8.23, sei pedoni sono stati investiti lungo le strade di Genova in un arco di tempo di meno di due ore. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra cittadini e autorità locali, evidenziando una crescente criticità nella sicurezza pedonale in città.
Sei pedoni sono rimasti feriti a Genova nell'arco di poco meno di due ore, tra le 6.30 e le 8.23 di martedì 16 dicembre, sulle strade genovesi. Il primo investimento è avvenuto in corso Sardegna, dove una giovane donna è stata soccorsa dalla Squadra emergenze e trasferita in codice giallo al. Genovatoday.it
