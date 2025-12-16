Sei pedoni investiti in meno di due ore sulle strade genovesi

Nella mattinata del 16 dicembre, tra le 6.30 e le 8.23, sei pedoni sono stati investiti lungo le strade di Genova in un arco di tempo di meno di due ore. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra cittadini e autorità locali, evidenziando una crescente criticità nella sicurezza pedonale in città.

Sei pedoni sono rimasti feriti a Genova nell'arco di poco meno di due ore, tra le 6.30 e le 8.23 di martedì 16 dicembre, sulle strade genovesi. Il primo investimento è avvenuto in corso Sardegna, dove una giovane donna è stata soccorsa dalla Squadra emergenze e trasferita in codice giallo al. Genovatoday.it

INCIDENTE PEDONE AUTO probabile

Broni e Casteggio, tre pedoni investiti in poco più di un'ora. Ferita anche una 13enne - Broni (Pavia), 9 dicembre 2025 – Tre pedoni investiti, in altrettanti incidenti indipendenti e in nessun modo collegati fra loro, ma successi nell'arco di poco tempo e, in due casi, in strade anche vi ... msn.com