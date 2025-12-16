Sei fuori Poi l’altro annuncio di Simona Ventura al Grande Fratello | Tu finalista

Durante la semifinale del Grande Fratello, Simona Ventura ha annunciato le ultime decisioni, lasciando i concorrenti e il pubblico senza parole. Tra emozioni e sorprese, l’evento si avvicina alla conclusione di questa edizione, mantenendo alta la suspense e l’interesse degli spettatori.

La semifinale del Grande Fratello è andata in onda con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5, accompagnando il pubblico verso le battute finali di un'edizione che ha saputo mantenere alta l'attenzione fino all'ultimo. La tredicesima puntata, trasmessa lunedì 15 dicembre, ha segnato un passaggio cruciale nel racconto del reality, preparando il terreno alla finalissima del 18 dicembre. Alla conduzione Simona Ventura, protagonista di una serata costruita su confronti diretti e momenti di forte intensità emotiva, culminati con il suo ingresso nella Casa per parlare faccia a faccia con i concorrenti rimasti in gara.