Se vostro figlio crede in Babbo Natale c'è una cosa che non dovete mai fare

Scopriamo insieme come l'intelligenza artificiale può influenzare la magia del Natale per i più piccoli. Abbiamo intervistato ChatGPT, Gemini e Copilot per capire se Babbo Natale sia più di una fiaba e quali rischi possano derivarne. Un'occasione per riflettere sull'importanza di mantenere viva la suggestione delle Feste e la fiducia nei sogni dei bambini.

Per capire se l’intelligenza artificiale possa davvero rovinare ai più piccoli la magia delle Feste, abbiamo chiesto a ChatGPT, Gemini e Copilot se Babbo Natale esistesse davvero. Le risposte che i chatbot ci hanno fornito hanno confermato che l'IA non è uno strumento a misura di bambino. Fanpage.it LA REAZIONE DI QUESTO BIMBO QUANDO VEDE CHE BABBO NATALE È ARRIVATO A CASA È FANTASTICA !! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Babbo Natale esiste? Ecco fino a che età ha senso credere nella magia - Ne parliamo con la pedagogista Elena Cortinovis, pedagogista e ... alfemminile.com

È arrivato il momento di smetterla con Babbo Natale? - Se si riesce ad avere uno o due Natali in cui i bambini scrivono da soli le loro lettere è già grasso che cola, come dice Babbo Natale quando suda (cit. today.it

