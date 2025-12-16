Se vostro figlio crede in Babbo Natale c'è una cosa che non dovete mai fare

Scopriamo insieme come l'intelligenza artificiale può influenzare la magia del Natale per i più piccoli. Abbiamo intervistato ChatGPT, Gemini e Copilot per capire se Babbo Natale sia più di una fiaba e quali rischi possano derivarne. Un'occasione per riflettere sull'importanza di mantenere viva la suggestione delle Feste e la fiducia nei sogni dei bambini.

Per capire se l’intelligenza artificiale possa davvero rovinare ai più piccoli la magia delle Feste, abbiamo chiesto a ChatGPT, Gemini e Copilot se Babbo Natale esistesse davvero. Le risposte che i chatbot ci hanno fornito hanno confermato che l'IA non è uno strumento a misura di bambino. Fanpage.it

