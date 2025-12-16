© Urbanpost.it - Se vinci 1 milione a Chi vuol essere milionario quanto ti resta davvero? La stangata

Vincere un milione di euro in televisione è uno di quei sogni che sembrano cambiare la vita in un istante. Luci, applausi, l’assegno simbolico mostrato in diretta. Ma dietro quella cifra tonda e rassicurante si nasconde una realtà molto diversa, fatta di trattenute fiscali, regole poco conosciute e passaggi obbligati che riducono sensibilmente l’importo finale. La domanda che molti si fanno, dopo aver visto il trionfo di Vittoria Licari, 69 anni, la quale si è aggiudicata il premio da un milione di euro nel programma di Gerry Scotti “Chi vuol essere milionario”, davanti a una grande vincita in un quiz televisivo, è sempre la stessa: quanto resta davvero in tasca? La risposta, numeri alla mano, è meno entusiasmante di quanto suggerisca il montepremi annunciato. Urbanpost.it

Chi vuol essere milionario La risposta da un milione

