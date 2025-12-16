Se pensi costantemente a tutto ciò che potrebbe andare storto non puoi avere successo Parola di mental coach

Un mental coach è fondamentale per il successo degli sportivi d’élite, ma cosa comporta realmente il suo lavoro? In questo articolo, Michael Draksal, mental coach di fama internazionale e presidente della German Mental Trainer Academy, spiega i metodi e le strategie utilizzate per aiutare gli atleti a superare le paure e raggiungere il massimo rendimento.

Ormai tutti gli sportivi d'élite hanno un mental coach che li segue. Ma cosa fa esattamente? Che metodi usa? Come funziona? Lo spiega allo Spiegel Michael Draksal, che è stato tra le altre cose il mental coach del pluricampione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel ed è presidente della German Mental Trainer Academy di Lipsia. Ha studiato sport e psicologia. Fa questo lavoro da 30 anni, allena molti campioni anche del calcio e ha pubblicato numerosi libri (come "Superare gli esami con successo come campioni olimpici"). Il punto chiave è che, appunto, la mente si allena come il resto del corpo.

