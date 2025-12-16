Se ordina i rimpatri l’Ue perde il primato

L'articolo analizza come, di fronte alle crescenti richieste di rimpatrio di migranti, l'Unione Europea abbia riscoperto i limiti del proprio potere giudiziario e politico. La questione dei respingimenti e le decisioni dei tribunali evidenziano tensioni tra le politiche migratorie e i principi fondamentali della Carta dei diritti dell'UE, aprendo un dibattito sulla sovranità e i controlli istituzionali.

L’Unione si sveglia sui respingimenti e magicamente i giudici riscoprono il «controlimite» della nostra Carta. Per Luca Minniti (tribunale di Bologna) le norme comunitarie smettono di essere sacre: quando parlano di «Paesi sicuri» possono diventare «incostituzionali». Chi si rivede: il primato della Costituzione italiana sul diritto europeo. La tesi dei «controlimiti» alle norme Ue risale, addirittura, alle sentenze della Consulta degli anni Settanta; eppure, sembrava passata di moda. L’ha riesumata il giudice Luca Minniti, presidente della sezione immigrazione del tribunale di Bologna, in un’intervista al Manifesto di qualche giorno fa. Laverita.info