Se ordina i rimpatri l’Ue perde il primato

L'articolo analizza come, di fronte alle crescenti richieste di rimpatrio di migranti, l'Unione Europea abbia riscoperto i limiti del proprio potere giudiziario e politico. La questione dei respingimenti e le decisioni dei tribunali evidenziano tensioni tra le politiche migratorie e i principi fondamentali della Carta dei diritti dell'UE, aprendo un dibattito sulla sovranità e i controlli istituzionali.

© Laverita.info - Se ordina i rimpatri, l’Ue perde il primato L’Unione si sveglia sui respingimenti e magicamente i giudici riscoprono il «controlimite» della nostra Carta. Per Luca Minniti (tribunale di Bologna) le norme comunitarie smettono di essere sacre: quando parlano di «Paesi sicuri» possono diventare «incostituzionali». Chi si rivede: il primato della Costituzione italiana sul diritto europeo. La tesi dei «controlimiti» alle norme Ue risale, addirittura, alle sentenze della Consulta degli anni Settanta; eppure, sembrava passata di moda. L’ha riesumata il giudice Luca Minniti, presidente della sezione immigrazione del tribunale di Bologna, in un’intervista al Manifesto di qualche giorno fa. Laverita.info Prosegue l’impegno sul fronte dei rimpatri dei migranti irregolari. Sono 153 quelli ricondotti nei loro Paesi di origine la scorsa settimana. - facebook.com facebook In Europa passa la “linea Meloni”: via libera alla lista dei Paesi terzi sicuri e alla possibilità di creare hub fuori dal territorio Ue. Un deciso cambio di passo verso rimpatri più rapidi ed efficaci. Il modello italiano di contrasto all’immigrazione illegale è diventato u x.com