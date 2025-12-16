Se non vai a letto con lui non lavori in televisione | Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini e tira in ballo Antonio Medugno
Fabrizio Corona ha sollevato nuove polemiche accusando Alfonso Signorini di aver orchestrato un “sistema GF” per favorire alcune dinamiche televisive. Al centro della discussione, anche Antonio Medugno, coinvolto involontariamente nelle accuse dell'ex paparazzo, che ha generato un acceso dibattito nel mondo dello spettacolo.
Suo malgrado Antonio Medugno è finito al centro di un caso che vede Fabrizio Corona accusare Alfonso Signorini di aver creato un “sistema GF”. Secondo quanto raccontato da Corona nel suo Falsissimo, Medugno sarebbe entrato al GF dopo aver ricevuto avances da parte del conduttore, cedendo alle sue attenzioni. Sarebbe dunque il “caso zero” di un sistema collaudato e continuato per anni. Accuse gravissime ancora tutte da chiarire. Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini sul sistema “Grande Fratello”. “Il sistema è che se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione ”. È questa l’accusa lanciata da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale “ Chi ” e conduttore del Grande Fratello. Metropolitanmagazine.it
