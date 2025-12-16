Se non vai a letto con lui non lavori in televisione | Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini e tira in ballo Antonio Medugno

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona ha sollevato nuove polemiche accusando Alfonso Signorini di aver orchestrato un “sistema GF” per favorire alcune dinamiche televisive. Al centro della discussione, anche Antonio Medugno, coinvolto involontariamente nelle accuse dell'ex paparazzo, che ha generato un acceso dibattito nel mondo dello spettacolo.

se non vai a letto con lui non lavori in televisione fabrizio corona accusa alfonso signorini e tira in ballo antonio medugno

© Metropolitanmagazine.it - “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”: Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini e tira in ballo Antonio Medugno

Suo malgrado Antonio Medugno è finito al centro di un caso che vede  Fabrizio Corona  accusare Alfonso Signorini di aver creato un “sistema GF”. Secondo quanto raccontato da Corona nel suo  Falsissimo, Medugno sarebbe entrato al GF dopo aver ricevuto avances da parte del conduttore, cedendo alle sue attenzioni. Sarebbe dunque il “caso zero” di un sistema collaudato e continuato per anni. Accuse gravissime ancora tutte da chiarire. Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini sul sistema “Grande Fratello”. “Il sistema è che  se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione ”. È questa l’accusa lanciata da  Fabrizio Corona  ad  Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale “ Chi ” e conduttore del  Grande Fratello. Metropolitanmagazine.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione

Video Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione

vai letto lavori televisione“Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”: Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini a “Falsissimo”. Il conduttore del GF al momento non commenta - L'ex paparazzo lancia gravi accuse al conduttore del GF, parlando di un presunto "sistema Signorini" per la selezione dei concorrenti ... ilfattoquotidiano.it

vai letto lavori televisione“Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”: l’accusa di Fabrizio Corona - Che cosa è il "sistema Signorini" per entrare al Grande Fratello? fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.